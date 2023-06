Kraków. Drugie, inne podejście do wymiany (nie)ruchomych schodów przy dworcu MDA

Jeśli znajdzie się wykonawca, a to też jest niepewne, bo urzędnicy nie zmienili zakresu prac do wykonania ani kwoty, to będzie on miał... 10 miesięcy na projekt i przeprowadzenie prac. Czyli realna szanse jest na to, że schody ruszą, już pod dachem, na wiosnę 2024 roku. Poszukiwanie wykonawcy będzie prowadzone w trybie zamówienia, jeśli ktoś siądzie do negocjacji. A w tych może też sobie zażyczyć wyższej kwoty, skoro do tej pory nikt nie chciał 3,5 mln zł.

Przypomnijmy. 3,5 mln zł leżało na zepsutych od lat "ruchomych" schodach przy dworcu MDA w Krakowie i nikt się po nie nie schylił. W ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa przetargu na wymianę i zadaszenie schodów nie wpłynęła żadna oferta.

Ruchome schody prowadzące do góry przy MDA (Dzielnica I – Stare Miasto) wyłączono w listopadzie 2018 r., drugi kierunek uległ awarii w lutym 2019 r. - "Przyczyną było zużycie łańcuchów stopniowych oraz korozja elementów konstrukcyjnych, spowodowana działaniem wód opadowych" - podają urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. - "Wymianę schodów oraz ponowne ich włączenie uwarunkowano wykonaniem zadaszenia, wzorowano się doświadczeniami z ronda Mogilskiego" - dodają.