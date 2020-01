zobacz galerię (2 zdjęcia) Ten wypadek wydarzył się w sobotę rano 04.01.2020 na A4 pod Krakowem Kraków112. Zdjęcia dzięki uprzejmości Kraków112 zobacz galerię (2 zdjęcia)

W sobotę, 4 stycznia, przed godziną 7 rano na 393 km autostrady A4 (kier. Kraków) doszło do zdarzenia drogowego. Samochód dostawczy uderzył w tył poprzedzającej go naczepy pojazdu ciężarowego. W wyniku zaistniałej sytuacji jedna osoba została poszkodowana. Po wstępnym zaopatrzeniu przez obecny na miejscy ZRM przetransportowano ją do SOR.