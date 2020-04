Kraków. Dobra wiadomość przed majówką: Kopiec Kościuszki znów otwarty dla odwiedzających, można wchodzić na szczyt

- Zbliża się święto narodowe, otuliliśmy kopiec biało-czerwoną flagą, którą widać z miasta. I zapraszamy wszystkich krakowian. Kopiec wraca do gry, wracamy do krakowskiej tradycji naszych świątecznych spacerów na kopiec – mówi Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Z kolei na platformie widokowej na szczycie kopca mogą przebywać równocześnie nie więcej niż cztery osoby. O konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa informują odwiedzających specjalne tablice.

Wnętrza fortu wokół kopca, część muzealna i tamtejsze wystawy pozostają zamknięte aż do odwołania.

Mieczysław Rokosz zwraca uwagę, że dotychczasowe zamknięcie kopca było ewenementem w 200-letnich jego dziejach. - Ten rok jest rokiem jubileuszu 200-lecia kopca. I do tej pory, w ciągu tych 200 lat tylko trzy razy kopiec był zamknięty: najpierw Austriacy zamknęli go na czas I wojny światowej, potem Niemcy – na czas II wojny, a my musieliśmy go zamknąć od 1997 na kilka lat, gdy uległ katastrofie i był odbudowywany. Teraz stało się to po raz czwarty – wymienia prezes KKK.