Kraków. Do Szpitala im. Stefana Żeromskiego trafił nowy sprzęt dla wcześniaków. Za inicjatywą stał krakowski radny

"Wielki finał wielkiej akcji dzięki Waszym wielkim sercom! W ramach #fioletowelove dla wcześniaków z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, który obchodziliśmy 17 listopada, zbieraliśmy środki na pulsoksymetr stacjonarny dla przedwcześnie urodzonych noworodków. Przebieg akcji zaskoczył wszystkich, a zwłaszcza Wasza pomoc, zaangażowanie, kreatywności i przelewy! Udało się zebrać fundusze nie tylko na pulsoksymetr stacjonarny, ale także na pulsoksymetr przenośny oraz 4 zestawy stetostopów dla noworodków!!!" - napisał w mediach społecznościowych radny Tomasz Daros.

Pulsoksymetr to urządzenie służące do pomiaru saturacji krwi oraz tętna niemowląt, czyli ich podstawowych parametrów życiowych. Jego koszt to ok. 6 tys. złotych. Pulsoksymetr przenośny to niewielkie urządzenie służące do takich pomiarów, ale zapewniające mobilność. Niestety ponieważ sprzęt jest elektroniczny, co kilka lat się żużywa i wymaga wymiany, stąd pomysł, by zebrać potrzebne środki.