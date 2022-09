Kraków. Długie oczekiwanie na zameldowanie przez Internet. U urzędnika - od ręki. Będą zmiany?

Krakowski magistrat pytany o termin załatwienia wniosku meldunkowego odpowiada, że terminy, w których powinien zostać rozpatrzony, wynikają z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego, powinna zostać załatwiona niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej takiego postępowania, jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

- Wnioski składane drogą internetową wypełniane są przez mieszkańców bez pomocy urzędnika, przez co nierzadko zawierają błędy, a dokumenty dołączane do podania nie są kompletne. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia lub skorygowania wniosku). W związku z tym, że wnioski muszą być realizowane zgodnie z kolejnością wpływu, nawet jeśli w dalszej kolejności są wnioski kompletne i poprawne, organ zobowiązany jest najpierw podjąć czynności w stosunku do wniosków złożonych wcześniej - tłumaczy w nadesłanej nam odpowiedzi Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.