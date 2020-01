Kraków dla Amazonii. Festiwal i zbiórka przy Dolnych Młynów

Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony dla społeczności rdzennych w Brazylii, odpowiednio podzielony. Połowa środków trafi do strażników lasu z plemienia Guajajara. Broniąc swojej ziemi w rejonie Araeiboi w stanie Maranhao, utworzyli oni cywilną gwardię i dzień w dzień patrolują rozległy leśny teren, chroniąc go przed drwalami i górnikami. Zamieszkuje go też niemające dotąd kontaktu z cywilizacją plemię Awa. Dewastacja dziewiczej dżungli grozi jego zagładą.

Druga połowa zebranych datków zostanie przesłana na szkolenia dla kobiet, które ubiegają się o miejsca w samorządach, dla wzmocnienia tamtejszych mieszkanek, by mogły czynnie uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym.