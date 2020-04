Kraków dezynfekuje tramwaje i autobusy lampami UV

MPK już od kilku tygodni każdego dnia dezynfekuje przy pomocy specjalnych środków wszystkie tramwaje i autobusy, a przede wszystkim te elementy, których dotykają pasażerowie (przyciski, poręcze, uchwyty, kasowniki i automaty biletowe). Teraz krakowski przewoźnik zdecydował o wykorzystaniu kolejnej metody dezynfekcji, za pomocą lamp ultrafioletowych.

Dezynfekcja za pomocą lamp UV polega na tym, że sterylizatory UVC PERUN mają te same promienniki, które są już stosowane m.in. w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych i mają potwierdzoną skuteczność w niszczeniu bakterii i wirusów. Lampy UV o długości fal 254 nm są mocowane do specjalnych konstrukcji. Cztery takie zestawy z ośmioma lampami UV zostały wstawione m.in. do wagonu NGT6 na zajezdni tramwajowej Podgórze. Wagon był dezynfekowany w dwóch etapach ze względu na swoją długość 26 metrów.