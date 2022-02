Kraków. Debata o Strefie Czystego Transportu: "Nie może być wykluczenia komunikacyjnego"

- Musimy stworzyć dobre wnioski do konsultacji społecznych dotyczących Strefy Czystego Transportu. Ta inicjatywa nie powinna być odrzucona, powinniśmy robić wszystko, aby prymat w polityce miasta miała troska o czyste powietrze, o wysoki komfort życia mieszkańców - podkreślił Tomasz Urynowicz, prezes nowego Stowarzyszenie "1.Kraków", wojewódzki radny z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina, były wicemarszałek Małopolski.

W dyskusji wzięli udział dr Aleksandra Faron z Politechniki Krakowskiej, Piotr Chuchacz, wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a także Piotr Kubiczek z Inicjatywy "Nic o nas bez nas".

- Nie może być tak, że ludzie zostaną wykluczeni komunikacyjnie, osoby, które posiadają kilkunastoletnie samochody będą musiały kupić nowy pojazd, kiedy ich na to nie stać. Do strefy będzie można wjechać, ale jak się zapłaci. Mieszkańcy będą mieli wyznaczony czas na wymianę samochodu. Najważniejsze w debacie publicznej będzie to, żeby siąść z przedstawicielami miasta i ustalić okresy przejściowe. Taki okres przejściowy powinien trwać nawet 5-8 lat. Jeżeli to będzie rewolucja a nie ewolucja, to postawimy ludzi w trudnej sytuacji. Nie mogą być wykluczeni mieszkańcy, a także przedsiębiorcy, którzy mają swoje sklepy, lokale handlowe. Czeka nas gorąca dyskusja - mówił Piotr Kubiczek.