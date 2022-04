Kraków. Darmowe imprezy, wydarzenia, targi w nadchodzący weekend 22-24.04.2022r.! Sprawdź, co będzie się działo! Alicja Kozioł

Nadchodzący weekend zapowiada się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o darmowe wydarzenia, które odbędą się w Krakowie. Miejsce będą miały zarówno imprezy jak i targi, ale również obchody Dnia Ziemi. W najbliższy weekend 22-24.04.2022r. z pewnością każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Po więcej informacji zapraszamy do galerii!