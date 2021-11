Kraków. Darmowe imprezy dla dzieci w nadchodzący weekend 12-14 listopada. Zobacz gdzie zabrać dziecko!

Kapitalistyczny tor przeszkód to cykl zajęć skierowany do uczniów i uczennic w wieku 14-15 lat. Dotyczyć on będzie problemu nierówności społeczno-ekonomicznych w systemie kapitalistycznym. Warsztaty odbywać się będą w sobotę od godziny 10:30 do 11:30 w Spółdzielni Ogniwo. Poprowadzi je mgr Anna Olszak. Najbliższe zajęcia poświęcone będą tematowi takiemu jak własne mieszkanie. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową pod adresem: [email protected]