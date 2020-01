Kraków. Damian D., były wiceprezes Wisły, posiedzi w areszcie dłużej. Śledztwo trwa

Zatrzymania podejrzanych w połowie kwietnia 2019 r. były możliwe dzięki temu, że Paweł M ps. Misiek, lider kibolskiej bojówki Sharks zdecydował się pójść na współpracę z prokuraturą i ujawnić szczegóły wieloletniej działalności przestępczej.

Nieoficjalnie wiadomo, że jego zeznania zajmują 400 stron maszynopisu. Śledczy nie kryją, że zajmują się przestępstwami, do których dochodziło od 2007 r. Kibole mają w zarzucie obrót 3,9 tony narkotyków o wartości 32 mln zł.

Wśród 13 osób aresztowanych w kwietniu był choćby Maciej K. ps. Gęsty skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat za udział w śmiertelnym pobiciu w 2011 r. Tomasz C. ps. , Człowiek jednego z liderów pseudokibiców Cracovii. W areszcie jest także Hubert B. kiedyś boss dużego gangu, który w Krakowie przed laty dokonywał włamań i kradł obrazy na dużą skalę. Dostał za to wyrok 9 i pół roku więzienia. Sprawa była głośna, bo w 1998 r. po raz pierwszy w Polsce wykorzystano świadka koronnego, by rozbić gang i Andrzej B. pogrążył swoich kolegów.