Kraków da 100 tys. złotych inicjatorom najciekawszych zimowych wydarzeń kulturalnych

Do konkursu można zgłaszać oferty na realizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych planowanych w okresie 1 stycznia do 20 marca 2022 roku. Konkurs skierowany jest do prowadzących działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 tys. zł i 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zgłoszona do konkursu inicjatywa powinna zostać zrealizowana z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników i dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie powinno zakładać możliwość zmiany formuły jego realizacji na formę hybrydową lub w całości online - w przypadku obostrzeń wynikających z pandemii. Zgłaszający może złożyć tylko jedną ofertę.