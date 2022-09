Kraków. Czy Tauron Arena odwoła koncert Rogera Watersa? Kontrowersje wokół występu legendy rocka

Przypomnijmy, na kwiecień przyszłego roku swoje występy w Krakowie zapowiedział Roger Waters.

Zapowiadany koncert wywołał oburzenie radnego Łukasza Wantucha. "Takie wydarzenie to byłby wstyd dla naszego miasta. Niech zaśpiewa w Moskwie" - skomentował Wantuch, zapowiadając zablokowanie wydarzenia.

Rogers był liderem legendarnej grupy Pink Floyd, jednak od ponad trzech dekad prowadzi solową karierę. W krakowskiej Tauron Arenie ma zaprezentować swoje nowe widowisko - "This Is Not A Drill". Zapowiedź koncertu brytyjskiego muzyka odbywa się w cieniu jego kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących polityki USA i wojny Rosji z Ukrainą. Kilka dni temu Waters w wywiadzie dla CNN tłumaczył, dlaczego jego zdaniem prezydent USA Joe Biden to „zbrodniarz wojenny”. W przeszłości muzyk poparł między innymi aneksję Krymu przez Rosję.

W liście otwartym do Ołeny Zełenskiej Roger Waters skrytykował postawę Zachodu wobec wojny na Ukrainie. Stwierdził, że dostawy broni dla Ukrainy to "tragiczna pomyłka", a Stany Zjednoczone "już zadeklarowały zainteresowanie tym, aby wojna trwała jak najdłużej". Jego zdaniem, Ukrainą rządzą "siły skrajnego nacjonalizmu".