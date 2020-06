Kraków. Czy pod Wawelem może powstać naziemna kolejka jednoszynowa? Takie rozwiązanie planuje wprowadzić Rzeszów [ZDJĘCIA]

Czy takie rozwiązanie można byłoby także zastosować w Krakowie? Zapytaliśmy o to w magistracie. Czekamy na odpowiedzi.

Chińczycy przekonują, że kolejka to bardzo dobre i ekonomiczne rozwiązanie. Koszt budowy linii szacują na jedną czwartą kosztów budowy metra. Zakłada się, że kilometr linii kolejki wraz z pełną infrastrukturą, wagonami i przygotowaniem mógłby pochłonąć około 50-100 mln zł.

Niedawno budowa kolejki była jednym z głównych tematów spotkania władz miasta z przedstawicielami chińskiej firmy China Communications Construction Company. To jeden tamtejszych liderów w produkcji kolejek jednoszynowych.

Nadziemna kolejka z napędem elektrycznym to jedno z największych marzeń prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca. Jej budowę miasto planuje od wielu lat, a rozmowy w tej sprawie prowadzono już z wieloma firmami, m.in. z Kanady, Szwajcarii, Francji a teraz także z Chin.

Do tego, aby kolej jednoszynowa mogła powstawać w miastach potrzebna jest jeszcze zmiana polskich przepisów. Polskie prawo uznaje już co prawda pojazdy jednoszynowe jako transport zbiorowy, ale wciąż do nowego rozporządzenia brakuje przepisów wykonawczych. A bez nich na budowę kolejki nie można uzyskać unijnego dofinansowania.

Pod koniec maja tego roku Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, podczas wizyty w rzeszowskim ratuszu zapowiedział, że w najbliższych dniach złoży projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym.

Przypomnijmy, że na razie na zamówienie władz Krakowa powstaje studium bezkolizyjnego transportu, w tym metra. Plan jest taki, że dokument ma być gotowy w połowie tego roku.