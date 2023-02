Kraków. Czy po osiemnastce nadal się uczymy? Ankieterzy znów pytają o kształcenie dorosłych

Urząd Statystyczny poprzednio przyglądał się kształceniu osób dorosłych na początku 2017 roku. Teraz mamy kolejną edycję ogólnopolskiego badania o tej tematyce. W wylosowanych mieszkaniach ankieter statystyczny zapyta dorosłych mieszkańców - w wieku 18 do 69 lat - jakie wykształcenie posiadają, a także o to, czy uczestniczą w kursach, szkoleniach i z jakiej dziedziny. Ankieterzy zapytają też o uczenie się nieformalne. I czy respondent korzystał z pomocy rodziny, a może z książek lub jeździł na wycieczki do muzeów.

Ostatnia edycja badania dotyczyła informacji za 2016 rok. Wtedy w Polsce 45,1 proc. osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu. Spośród osób w tym przedziale wiekowym 11,2 proc. uczestniczyło w edukacji formalnej w ciągu 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania.

- W analizowanym wtedy okresie 30,7 proc. osób w wieku 18-69 lat uczestniczyło w kształceniu nieformalnym (np. samokształcenie), które było najbardziej popularną formą nauki. Stosunkowo więcej kobiet (31,3 proc.) niż mężczyzn (30,1 proc.) oraz mieszkańców miast (34 proc.) niż osób mieszkających na wsi (26,4 proc.) uzupełniało wiedzę w formie samokształcenia, natomiast 20,9 proc. osób w wieku 18-69 lat uczestniczyło w kształceniu pozaformalnym (kształcenie przy udziale wykładowcy, nauczyciela, instruktora). Większy odsetek mężczyzn (21,2 proc.) niż kobiet (20,6 proc.) oraz mieszkańców miast (25,3 proc.) niż osób mieszkających na wsi (15,1 proc.) podjął naukę w tej formie kształcenia - przekazuje Monika Wałaszek, kierownik Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Krakowie.