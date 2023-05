Kraków czekał na to kilkanaście lat: w tym roku w końcu otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka"

Kraków będzie miał nowe muzeum: w Forcie 52a "Łapianka"

Pomysł, by powstało Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, pojawił się już w 2008 r. Nowy oddział Muzeum Krakowa zacznie działać w br.: 15 lat po tym, gdy zaczęto czynić przymiarki do jego stworzenia. Na uruchomienie Centrum trzeba 250 tys. złotych (to m.in. koszty, związane z przygotowaniem wystaw).