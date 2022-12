Kraków czeka na najlepszych piłkarzy ręcznych świata, a organizatorzy turnieju w Tauron Arenie na kibiców. Zdjęcia

21 meczów w Krakowie

W rundzie wstępnej w Tauron Arenie Kraków zagrają Chile, Czarnogóra, Hiszpania, Iran (w grupie A) oraz Argentyna, Holandia, Macedonia Północna i Norwegia (w grupie B). Mecze (12) odbywać się będą od 12 do 17 stycznia. W rundzie głównej na tym samym obiekcie zaplanowano 9 spotkań (od 18 do 22 stycznia) w tym trzy (w przypadku awansu z grupy B rundy wstępnej) z udziałem Polski.

- Jesteśmy w szczytowym okresie przygotowań do mistrzostw świata. Działają cztery lokalne i jeden centralny komitet organizacyjny. To impreza, którą chce organizować wiele krajów. Tym bardziej zapraszamy kibiców. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne, bo zaczynają się od 29 złotych. Na mecze w Krakowie sprzedaliśmy 25 tysięcy biletów spośród 75 tysięcy sprzedanych w całej Polsce. Mamy duże zapotrzebowanie na wejściówki w fazie wstępnej z Macedonii Północnej, Holandii i Norwegii. Bardzo liczymy na to, że polska drużyna po fazie wstępnej przeniesie się do Krakowa, by tam grać w fazie głównej - mówił podczas środowego śniadania prasowego w Tauron Arenie Kraków dyrektor turnieju mistrzostw świata 2023 Grzegorz Gutkowski.