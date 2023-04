Kraków. Cracovia Maraton - duże zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej

Bieg Nocny

20 Cracovia Maraton

TRASA BIEGU:

START (godz. 9:00, zawodnicy na wózkach o godz. 8:40): Rynek Główny – Grodzka – przekroczenie Placu Wszystkich Świętych – Grodzka – Św. Idziego – Podzamcze – Powiśle – Zwierzyniecka – Al. Krasińskiego (jezdnia w kierunku północnym) – Al. Mickiewicza (jezdnia w kierunku północnym) – nawrotka przy ul. Reymonta – Al. Mickiewicza (2/3 jezdni w kierunku południowym) – Al. 3 Maja – Piastowska – Królowej Jadwigi – Al. Focha – Al. Krasińskiego (jezdnia w kierunku południowym) – Most Dębnicki (3/4 szerokości mostu z postawianiem dla ruchu prawego pasa w kierunku południowym) – Konopnickiej (jezdnia w kierunku południowym) – tunel pod Rondem Grunwaldzkim – Konopnickiej (jezdnia w kierunku południowym z pozostawieniem skrajnego prawego pasa od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Barskiej) – nawrotka przed Rondem Matecznego – Konopnickiej (jezdnia w kierunku północnym i tunel pod Rondem Grunwaldzkim) – Zamkowa – Bulwary Wiślane (pod Mostem Grunwaldzkim i Piłsudskiego) – Staromostowa – Brodzińskiego – Nadwiślańska – Solna (pod Mostem Powstańców Śląskich) – Zabłocie – łącznica pod Mostem Kotlarskim – Herlinga-Grudzińskiego (jezdnia w kierunku centrum z zachowaniem dla ruchu lewego pasa) – Dekerta – Portowa – Stopień Wodny Dąbie – Ofiar Dąbia – Al. Pokoju (jezdnia południowa a od skrzyżowania z ul. Lema jezdnia północna) – przed Rondem 308. Dywizjonu nawrotka i powrót chodnikiem do ul. Lema – Lema (jezdnia wschodnia) – Al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) – Rondo Czyżyńskie (południową i wschodnią częścią obwiedni) – Al. Jana Pawła II (jezdnia północna) – Plac Centralny – Al. Jana Pawła II (jezdnia północna a od skrzyżowania z ul. Bulwarową jezdnia południowa) – nawrotka w rejonie przystanku Suche Stawy – Al. Jana Pawła II (jezdnia północna) – od skrzyżowania ul. Bulwarowej i Al. Jana Pawła II do ul. Lema powrót tą samą trasą – Lema (jezdnia zachodnia) – Al. Pokoju (jezdnia północna i przebiegnięcie na jezdnię południową przed pętlą tramwajową „Dąbie”) – Ofiar Dąbia – Miedziana – Bulwary Wiślane do Wawelu – Podzamcze – Św. Idziego – Grodzka – przekroczenie Placu Wszystkich Świętych – Grodzka – Rynek Główny – META (czas na ukończenie biegu do godz. 15:00).