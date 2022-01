Kraków. Coraz bliżej do rozbudowy dwóch kolejnych odcinków ul. Kocmyrzowskiej

Przypomnijmy, że przewidziana do rozbudowy ulica Kocmyrzowska na odcinku od ul. Bulwarowej do gminy Prusy została podzielona na trzy odcinki. Najbliższy realizacji jest odcinek środkowy – od węzła Grębałów do skrzyżowania z ulicami Kantorowicką i Bukszpanową. Ten najbardziej newralgiczny fragment powstaje we współpracy miasta z krakowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie w tej sprawie podpisano latem ubiegłego roku.

Wylotówka na Proszowice na tym odcinku wraz z linią tramwajową zostanie zmodernizowana w ramach budowy wschodniej obwodnicy Krakowa. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty w terenie powinny się rozpocząć niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji, z początkiem przyszłego roku. Zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia to listopad 2024 r.