Kraków. Coraz bliżej budowy trasy S7 od granic Krakowa do węzła Widoma. Postęp jest też na innych odcinkach [WIZUALIZACJE]

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od granic województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) podzielona została na dwa etapy. Otwarcie ofert w przetargu na nadzór nad projektem dotyczy etapu 1 - od granic województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów. W przypadku tego odcinka trwa też postępowanie przetargowe na wykonawcę zadania w systemie „projektuj i buduj”. Decyzja zezwalająca na realizację drogi dla tego etapu została wydana 30 września 2019 r.

Przypomnijmy, że 55,6 kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa został podzielony na mniejsze odcinki: Miechów-Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Nowa droga będzie miała osiem węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice”, węzeł zespolony „Kraków Grębałów”.

Kolejny odcinek trasy S7 wyznaczono od węzła Szczepanowice do węzła Widoma (o długości ok. 14 km). Umowę z wykonawcą, firmą Mota- Engil Central Europe S.A, podpisano 8 stycznia 2018 r. Decyzja ZRiD ( zgoda na realizację inwestycji drogowej) dla tego zadania uzyskana od wojewody została 23 sierpnia 2019 r. Pierwszą łopatę na budowie wbito 11 września 2019 r. Zakończenie prac planuje się w 2022 r. Koszt inwestycji na tym odcinku wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł

W ramach tego odcinka realizowane są dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada.

Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą. Pomimo okresu zimowego prace trwają zarówno w branży drogowej jak i mostowej. Zaawansowanie prac w branży drogowej wynosi 10 proc. a mostowej ok. 11 proc.

W przypadku budowy odcinka III S7 węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km, umowę na projekt i budowę podpisano 26 września 2018 r. z włoską firmą Salini Impregilo S.p.A. Koszt zadania wynosi ponad 1 mld 72 mln zł. Wniosek o wydanie decyzji ZRiD został złożony do wojewody na początku 2020 r. Po wydaniu tej decyzji rozpoczną się prace budowlane. W GDDKiA liczą na to, że decyzja ZRID zostanie wydana jak najszybciej to możliwie (średnio czeka się na nią ok. 7 miesięcy) i prace będzie można rozpocząć w drugim kwartale tego roku.