Kraków. Cokół po pomniku Koniewa w ukraińskich barwach. Uchodźców przyjąć w hotelu Cracovia i Forum?

Poseł Sonik podczas manifestacji przy postumencie pomnika mówił, że zdemontowany Koniew z niego trafił do Związku Radzieckiego.

- Dzisiaj symbolem zniewolenia dalej jest armia - już nie Czerwona - ale rosyjska na Ukrainie. Chciałem podkreślić naszą solidarność z Ukrainą. Oni tak, jak i my - odrzucamy i odrzucaliśmy zawsze zniewolenie sowieckie, radzieckie. Nam udało się przebyć tę drogę bezkrwawo i wysłać symbole zniewolenia - tak jak ten pomnik - do Związku Radzieckiego. Ukraina dzisiaj zmaga się z brutalnością i ludobójstwem, morderstwem dokonywanym na jej ludności cywilnej przez armię rosyjską. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest oczywiście pomoc humanitarna, materialna, wojskowa dla Ukrainy. Ale i również taka symboliczna, pokazująca, że od zawsze, od momentu, kiedy ogłosili swoją niepodległość i Polska była pierwszym krajem, która ją uznała, wspieramy ich drogę do suwerenności i niepodległości - mówił Bogusław Sonik.