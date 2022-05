Kraków. Co z planem zagospodarowania Siewnej? Mieszkańcy mogą zabrać głos AP

Po raz kolejny mieszkańcy będą mogli zapoznać się z częścią projektu dla planu zagospodarowania obszaru „Siewna” Andrzej Banas / Polskapresse

Od 9 maja do 6 czerwca mieszkańcy będą mogli zapoznać się z częścią projektu dla planu zagospodarowania obszaru „Siewna”. Teren objęty planem to blisko 110 hektarów powierzchni w dzielnicy Prądnik Biały. Uwagi można zgłaszać do 20 czerwca.