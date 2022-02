Kraków. Co z placem zabaw w parku Zaczarowanej Dorożki? Niestety, są problemy

Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Końcem września plac zabaw miał być gotowy do użytku. Niestety, wykonawca, zdaniem Zarządu Zieleni Miejskiej, nie spełnił poprawnie wszystkich wyznaczonych prac.

Plac zabaw w parku Zaczarowanej Dorożki nie został odebrany od wykonawcy z uwagi na liczne nieprawidłowości względem umowy, oferty, zgłoszenia robót oraz opinii miejskiego konserwatora zabytków. W związku z tym w dalszym ciągu pozostaje niedostępny dla mieszkańców placem budowy do czasu usunięcia przez wykonawcę wszystkich nieprawidłowości - wyjaśnia Aleksandra Mikolaszek, kierownik Zespołu ds. Kontaktu z Mieszkańcami.

Zarząd Zieleni Miejskiej wyznaczył nowy termin na poprawę wszystkich nieprawidłowości firmie odpowiedzialnej za budowę placu zabaw w parku Zaczarowanej Dorożki.

Zamawiający w oparciu o zawartą umowę wyznaczył wykonawcy ostateczny termin prawidłowego wykonania umowy tj. do dnia 30.04.2022 r., a tym samym wezwał wykonawcę pismem do doprowadzenia placu budowy (placu zabaw) w w/w terminie do zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową - przedstawia Aleksandra Mikolaszek.