Kraków. Co można robić w mieście za darmo? TOP 10 propozycji [MUZEA, KOPCE, WYSTAWY] redakcja

Kraków to miasto o niezwykłej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym. Zachwyca nie tylko swoimi zabytkami oraz malowniczymi uliczkami prowadzącymi do rynku, lecz także oferuje wiele darmowych atrakcji - od romantycznych spacerów po Plantach, poprzez niezwykłe muzea, wystawy oraz imponujące widoki z krakowskich kopców. Przejdź do galerii i odkryj darmowe atrakcje w Krakowie, które sprawiają, że miasto staje się jeszcze bardziej przyjazne i wyjątkowe dla mieszkańców oraz turystów z całego świata.