Kraków. Co dalej z Zajazdem Kazimierskim, gdzie miała być Biblioteka Kraków? Gmina: decyzje jeszcze nie zapadły

W grudniu 2018 roku Zarząd Inwestycji Miejskich otrzymał pozwolenie na rewitalizację Zajazdu Kazimierskiego u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej. Ta późnoklasycystyczna kamienica powstała w latach 1815-1846. Jeszcze w połowie stycznia br. miejscy urzędnicy zapowiadali, że po remoncie cennego budynku znajdzie się tam siedziba Biblioteki Kraków.

Już obecnie część parteru zajmuje filia tej instytucji. Plany uległy jednak zmianie: ostatecznie Biblioteka będzie miała siedzibę przy Kopernika 15, 15a i 15b. Chodzi o budynki, które opuścił Szpital Uniwersytecki - lecznica przeprowadziła się do Prokocimia.

- Ponieważ nie mamy jeszcze dokumentacji, trudno określić koszt inwestycji, ale z pewnością będzie niższy niż remont Zajazdu Kazimierskiego i dostosowanie go do potrzeb biblioteki - przekonuje Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta Jacka Majchrowskiego. Dlaczego jeszcze zdecydowano, że Biblioteka wprowadzi się do poszpitalnych budynków, a nie do Zajazdu? - Za taką decyzją przemawiało kilka argumentów - działalność Biblioteki wpisuje się w funkcje, które chcemy wprowadzić do budynków poszpitalnych, inwestycja będzie mniej kosztowna i szybsza do wykonania, niż w przypadku Zajazdu - dodaje Chylaszek.