Kraków. Co dalej z Jordanówką? Właśnie została zwrócona gminie [ZDJĘCIA]

Pawilon w parku Jordana, pochodzący z końca lat 60., zostanie albo gruntownie wyremontowany, albo zamieniony na nowy - odtwarzający wcześniejszy budynek, jaki stał w parku. Miał on dwuspadowy dach i nie był - jak obecna Jordanówka - okrąglakiem. Co będzie w środku? Na pewno ma zostać utrzymana funkcja restauracyjno-kawiarniana, będzie też miejsce dla działalności edukacyjnej. Jest już też przesądzone, że Jordanówka stanie się obiektem całorocznym.

Jordanówka lub tzw. okrąglak w parku Jordana znów jest w rękach miasta. 17 maja wygasła umowa z najemcą obiektu - Towarzystwem Parku im. dra Henryka Jordana - które przez 25 lat gospodarowało w budynku. - Prezes Towarzystwa Kazimierz Cholewa w poniedziałek przekazał budynek i klucze, posprzątał wszystkie swoje rzeczy, które tam były, wszystko odbyło się bez najmniejszych problemów, z klasą - mówi nam Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Pawilon znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do parku. Budynek należy do miasta, a w 1995 r. został nieodpłatnie oddany w użytkowanie na 25 lat Towarzystwu Parku im. dra Henryka Jordana. Miało ono obowiązek utrzymania obiektu i zwrócenia go gminie w stanie niepogorszonym po wygaśnięciu umowy.

- Trudno jest powiedzieć, co znaczy "niepogorszony". Budynek funkcjonuje. Oczywiście są ślady zagrzybienia w fundamentach, w jednym miejscu dach przecieka, natomiast obiekt nie jest on w stanie agonalnym. Na pewno jest w lepszym stanie niż pawilon Okocimski w Lesie Wolskim, który remontowaliśmy, a jest też podobnej wielkości - komentuje dyr. Kempf.

ZZM przystąpił teraz do prac związanych z wykonaniem audytu stanu technicznego budynku Jordanówki. Powinno się udać ocenić ten stan techniczny w ciągu najbliższych kilkunastu dni. - I wtedy będziemy z miejskim konserwatorem zabytków - bo park wraz z obiektami w nim znajduje się w gminnej ewidencji zabytków - podejmować decyzję, czy pawilon powinien być remontowany, czy jednak jest w takim stanie, że lepszym rozwiązaniem byłoby jego rozebranie i postawienie zamiast niego nowego budynku, takiego, jaki kiedyś stał w parku Jordana, w okresie międzywojennym - mówi dyrektor ZZM. Jak opisuje, poprzednik obecnej Jordanówki, który mógłby być odtwarzany, miał m.in. inną konstrukcję dachu (dach dwuspadowy) i nie był okrąglakiem.

Piotr Kempf zaznacza, że oprócz decyzji miejskiego konserwatora dla rozstrzygnięcia o przyszłości obiektu będzie też ważne to, jak w następnym roku będzie wyglądał budżet miasta, czy będzie je stać na remont, czy na wymianę budynku. Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana wykorzystywało budynek na potrzeby swojej działalności oraz prowadziło w nim kawiarnię i serwowało dania barowe. Zapraszało tam jednak tylko od kwietnia do października, ponieważ obiekt jest nieogrzewany.

Przypomnijmy, że o to właśnie mieli pretensje m.in. radni Dzielnicy V Krowodrza, którzy widzieli w Jordanówce duży, a niewykorzystywany od lat potencjał. W 2017 r. apelowali, by miasto wyłoniło najemcę, który nie będzie zamykał pawilonu na pół roku na cztery spusty. Piotr Klimowicz, radny "piątki", wytykał, że najemca ponosi minimalne koszty, "ma bonus w postaci braku czynszu", a nie inwestuje w remont, dostosowanie i urządzenie atrakcyjnego lokalu, który tętniłby życiem. - W środku jest jak w PRL-u, wnętrze zapyziałe, do tego dach przecieka - wyliczał wtedy Piotr Klimowicz.

W odpowiedzi na takie zarzuty prezes Towarzystwa Kazimierz Cholewa podkreślał, że fundacja przejęła obiekt w 1995 r. w stanie ruiny. Informował, że obiekt przeszedł gruntowny remont oraz co roku dokonywane są w nim jakieś naprawy. - I co pięć lat wymieniam dach. Gmina nie włożyła w obiekt ani złotówki. A ten budynek, postawiony w 1968 roku, jest całkowicie do wymiany albo generalnego remontu - mówił nam latem 2017 r. prezes Cholewa. Przekonywał też, że Jordanówki, która została wzniesiona jako letnia altana (jest zbudowana głównie z metalu i szkła), nie ma możliwości ogrzać. Zaznaczał wtedy również, że pieniądze uzyskane z prowadzenia kawiarni pozwalają na finansowanie działalności fundacji, której efektem jest m.in. ustawienie w parku kilkudziesięciu popiersi wielkich Polaków.

Czy Jordanówka będzie miała nowego najemcę? - Na pewno wolelibyśmy, żeby nie było takich długotrwałych umów jak dotychczasowa - słyszymy od dyrektora ZZM. Pomysły są różne: albo by wykorzystywało okrąglak Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, organizując tam spotkania, albo by działalność w obiekcie prowadziła gmina (ZZM), a może - aby został wyłoniony operator. Jeśli stanęłoby na tym ostatnim, kontrakty byłyby podpisywane na krótki okres, 3-letni.

Niezależnie od tego, czy Jordanówka przejdzie remont, czy zostanie wymieniona na nowy budynek, będzie to w przyszłości obiekt całoroczny. - Park Jordana potrzebuje całorocznego budynku - podkreśla dyrektor ZZM.

Górna część pawilonu będzie mieć funkcję restauracyjno-kawiarnianą, a dolna miałaby być poświęcona Henrykowi Jordanowi jako zasłużonej dla Krakowa postaci, a także służyć edukacji przez sport lub przez przyrodę. Do odnowionej lub całkiem nowej Jordanówki mielibyśmy wejść w 2022 roku. Natomiast do tego czasu, przynajmniej w okresie wakacyjnym i może tylko na zewnątrz budynku, prawdopodobnie będzie możliwość kupienia czegoś do picia i lodów. - Bierzemy to pod uwagę, bo to jest potrzebne w parku, wszyscy się o to pytają. A też pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową i każda złotówka jest istotna, więc myślę, że byłoby z korzyścią dla gminy, gdybyśmy znaleźli kogoś, kto przez trzy miesiące mógłby sprzedawać napoje i lody - mówi Piotr Kempf.