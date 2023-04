Kraków. Cieplej, cieplej i rozkręcają nam się drogowcy z remontami ulic

Przebudowa skrętu w prawo z Wielickiej w Kostaneckiego: ostatnie roboty bitumiczne

Po wcześniejszym usunięciu starej nawierzchni i ułożeniu pierwszej warstwy asfaltu, w okresie od 20 do 22 kwietnia wykonawca przebudowy pasa do skrętu w prawo z Wielickiej w Kostaneckiego zajmie się ostatnimi pracami bitumicznymi zaplanowanymi w ramach kontraktu. W nocy z 20 na 21 kwietnia tzw. warstwa ścieralna układana będzie na dwóch pasach ruchu ul. Wielickiej, przed skrzyżowaniem z Teligi i Kostaneckiego. Kolejnej nocy (21 na 22 kwietnia), ostatni dywanik asfaltowy zostanie ułożony na dwóch pozostałych pasach. Wymalowane też będzie oznakowanie poziome, najpierw cienkowarstwowe, a po kilku tygodniach – grubowarstwowe.

W trakcie nocnych robót bitumicznych na ul. Wielickiej w kierunku autostrady A4 pojawią się utrudnienia w ruchu. Przejazd wylotówką na wschód będzie jednak zapewniony, podobnie jak dojazd do placówek medycznych w Prokocimiu.

Budowa drogi łączącej Śliczną i Łaszkiewicza

W poniedziałek, 17 kwietnia (od ok. godz. 7) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z budową skrzyżowania łączącego nowo budowaną drogę z ul. Łaszkiewicza i ul. Ostatnią. Tego dnia ul. Łaszkiewicza zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego, natomiast przejścia dla pieszych zostaną utrzymane, pojawią się objazdy.

Prace w rejonie Kamieńskiego i Malborskiej

W najbliższy czwartek, 13 kwietnia br. od ok. godz. 7.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu:

czasowe wyłączeniu fragmentów pasa ruchu ul. Malborskiej, ruch kierowany przez osobę uprawnioną.

Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do poniedziałku, 17 kwietnia 2023 r. do godzin wieczornych (ok. 18.00).

W piątek, 14 kwietnia od ok. godz. 22.00 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu:

zwężenia na ul. Kamieńskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Malborską – dla pojazdów dostępny będzie jeden pas ruchu, zewnętrzny (prawy) na jezdni prowadzącej w kierunku ronda Matecznego oraz jeden (również zewnętrzny) na jezdni w stronę Wieliczki,

wyłączone będą lewoskręty z ul. Kamieńskiego w ul. Malborską.

W sobotę, 15 kwietnia od ok. godz. 14.00 zostaną do dyspozycji kierowców będą ponownie po dwa pasy ruchu na jezdniach ul. Kamieńskiego (ze zwężeniami), dostępne będą też lewoskręty.