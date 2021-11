Kraków. Ciekawe odkrycia na terenie wielkiej kolejowej inwestycji [ZDJĘCIA]

Badania archeologiczne towarzyszą w tym miejscu wielkiej inwestycji PKP PLK w Krakowie - modernizacji linii średnicowej, przede wszystkim dobudowie nowych torów. Nadzorem archeologicznym nad robotami ziemnymi oraz interwencyjnymi badaniami wykopaliskowymi zajmują się - na zlecenie firmy Strabag, generalnego wykonawcy inwestycji - archeolodzy Anna i Krzysztof Mazur z Grupy AVCISSA.

W rejonie ul. Halickiej na początku wakacji znalezione zostały i są teraz badane oraz inwentaryzowane pozostałości dawnych zabudowań - mury z wapienia i ceglane.

Przede wszystkim badacze odsłonili dawne ujęcia wody dla stacji kolejowej Kraków Główny.

- Do lat 60. XX wieku po torach kursowały parowozy. Potrzebowały one dużej ilości wody, bez niej nie mogły jeździć. W związku z tym większe stacje albo posiadały swoją wieżę ciśnień i były podłączone do wodociągów, albo miały własne ujęcia wody - i takie też przez jakiś czas miał Kraków Główny, który początkowo korzystał ze stawu, z którego pobierano wodę - mówi archeolog Krzysztof Mazur. - Natomiast w pewnym momencie, w związku ze wzrostem ruchu kolejowego, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, kiedy to wysyłano dużą liczbę pociągów na front wschodni, zaczęto rozbudowywać stare oraz dobudowywano nowe ujęcia i doprowadzano wodę z Wisły.