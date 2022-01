Kraków. Ciągle zmiany w ruchu na krakowskich ulicach z powodu inwestycji. Nadchodzą kolejne Piotr Rąpalski

Od 31 stycznia do 4 lutego pojawią się kolejne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, tym razem roboty sieciowe w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej, będą prowadzone od strony ulicy Bratysławskiej. Ale to nie jedyne zmiany w Krakowie w nadchodzących dniach...