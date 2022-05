Kraków. Chwastowy Ogród Krakowian w majowej odsłonie. To najbardziej dziki, mimo że zaplanowany, park kieszonkowy w mieście [ZDJĘCIA]

Chwastowy Ogród Krakowian w majowej szacie. Najdzikszy w mieście

Nietypowe miejsca w Krakowie. Chwastowy Ogród Krakowian jako punkt obowiązkowy na liście

„Ogród chwastowy” to efekt realizacji zwycięskiego ogólnomiejskiego projektu w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa z 2017 roku. Ten wyjątkowy Ogród Krakowian posiada niewiele krzewów, które zastąpione zostały dużą ilością naturalnie występujących gatunków, w tym przede wszystkim bylin. Projektantom udało się wykorzystać naturalne zacienienie tego terenu i zachować jego dzikość.

Do krakowskiego Parku Wyspiańskiego nie jest łatwo trafić. Otoczony ogródkami działkowymi stanowi atrakcję dla wtajemniczonych - mieszkańców Krowodrzy Górki i Azorów, czyli osiedli pomiędzy którymi…

Parki kieszonkowe w Krakowie

Ogród Chwastowy należy do parków kieszonkowych, zwanych też parkami krakowian. Te zaczęły powstawać od momentu powołania do życia Zarządu Zieleni Miejskiej. I to ta jednostka odpowiada za ich realizację.

Założeniem koncepcji parków kieszonkowych było to, aby każdy mieszkaniec w swojej okolicy miał jakiś urządzony teren zielony. To część projektu Ogrody Krakowian realizowanego przez ZZM. Miniparki mają zajmować powierzchnię nie większą niż 5000 mkw., często pośród gęstej zabudowy. Projekt ten inspirowany jest parkami kieszonkowymi powstałymi w różnych miejscach na świecie, np. Paley Park w Nowym Jorku czy też Plaza De Santo Domingo Pocket w Santiago.