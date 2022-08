Kraków. Chuligani zniszczyli wejście do jednego z teatrów. Jest zapis z monitoringu

"Zniszczono nam drzwi wejściowe do Teatru, skrzynkę pocztową, wybito gabloty i zerwano plakaty ze spektakli "Inni ludzie" i "Nowa Rewia – Come back"..." - poinformował w mediach społęcznościowych Teatr Barkah, publikując nagranie, na którym widoczna jest trójka młodych ludzi niszczących wejście do instytucji.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 6 rano.

Teraz krakowski teatr liczy na to, że dzięki opublikowaniu zapisu z monitoringu, uda się odnaleźć wandali. Osoby, które rozpoznają widocznych na filmiku chuliganów, Barakah prosi o kontakt z teatrem lub policją.

Teatr Barakah to prywatny repertuarowy teatr, działający w Krakowie od 2004 roku. Swoją siedzibę ma na ul. Paulińskiej.

Na deskach teatru pojawiły się, m.in. takie kultowe teksty literackie, jak "Dzieci z dworca Zoo", "Inni ludzie", "Matka Joanna od Aniołów", "Psy ras drobnych" i filmowe, jak "Misery", "Elling" i "Przełamując fale".