Zbliżają się święta i na ulicach Krakowa można spotkać coraz więcej osób z choinkami. Żywe drzewa w różnych rozmiarach można kupić na krakowskich placach handlowych. Część mieszkańców woli iść do sklepu po sztuczną choinkę, po którą co roku wystarczy później zejść do piwnicy. W ostatnich dniach można zauważyć coraz więcej osób wiozących zakupione choinki tramwajami, autobusami czy prywatnym autem. Kto ma blisko, może zanieść świąteczne drzewo na piechotę. Jest też opcja dla wygodnych, czyli możliwość zamówienia dostawy do drzwi. Niedaleko Krakowa, w Sąspowie koło Jerzmanowic, można nawet wypożyczyć na święta choinki w doniczkach, ale pod warunkiem, że zostaną ustawione na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie.