Kraków. Choinka pod Oknem Papieskim już po raz piętnasty świeci i cieszy oczy krakowian! W święta dołączy do niej żywa szopka

Mimo przenikliwego zimna i deszczu, które w sobotę 18 grudnia br. nawiedziły Kraków, pod Oknem Papieskim jeszcze przed godziną 16.00 zgromadziły się tłumy mieszkańców chcących zobaczyć uroczysty moment zapalenia świateł na bożonarodzeniowym drzewku. Oczekiwanie umilał zespół Arka Noego, który ku uciesze publiczności wyśpiewał swoje największe przeboje, jak również kolędy w energetycznych aranżacjach.

Punktualnie o godzinie 17.00 na scenie pojawili się m.in. marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wojewoda małopolski Łukasz Kmita, którzy złożyli krakowianom i Małopolanom świąteczne życzenia. Wcześniej, kilka słów skierował do zgromadzonych metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski.

- Moi drodzy, kiedy mówimy o choince musimy mieć na uwadze śpiew aniołów spod Betlejem. Śpiew, który usłyszeli po raz pierwszy pastuszkowie: "Chwała na Wysokości Bogu, a na Ziemi pokój ludziom dobrej woli". Jeżeli Pan Bóg do nas przychodzi to chcemy na jego miłość odpowiedzieć miłością do siebie nawzajem. Dlatego w trakcie wieczerzy wigilijnej będziemy się w naszych domach dzielić opłatkiem na znak braterstwa i miłości - powiedział i zaapelował do zgromadzonych, by wykorzystali jak najlepiej ostatnie dni Adwentu.