Pogoda na czwartek, 24 października

W czwartek nad ranem możemy spodziewać się mgły - widoczność będzie ograniczona do ok. 100 metrów. Reszta dnia będzie jednak pogodna. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu - 17 st. C, natomiast najcieplej - 25 st. C - w Małopolsce. Powieje słaby wiatr.