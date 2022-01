Kraków. Były minister alarmuje: nowohuckie bary mleczne mogą nie przetrwać

Mowa o czterech lokalach, które funkcjonują w ramach PSS Społem: na os. Teatralnym, Kazimierzowskim, Na Skarpie i przy placu Centralnym. Bary te są dotowane przez rząd na poziomie 40 proc. Dzięki temu ceny w takich lokalach gastronomicznych są niskie i na jedzenie tam mogą pozwolić sobie najubożsi.

Z powodu dotacji bary nie mogą podnosić jednak cen dań (poza mięsem, które nie jest dotowane), co oznacza, że nawet jeśli wszystko wokół drożeje, lokale są skazane na ceny narzucone przez państwo.

- Prawda jest jednak taka, że gdybyśmy podnieśli ceny i dostosowali je do obecnych warunków, to zamiast barów mlecznych mielibyśmy tu restauracje z odpowiednio wysokimi stawkami. A ideą barów mlecznych jest zapewnienie niskich cen osobom najuboższym. Jedyną formą ratunku jest podniesienie dotacji rządowych. Dlatego będziemy kierować pisma do Ministerstwa Finansów o zwiększenie dotacji - mówi Urszula Waligóra.