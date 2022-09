Kraków. Bulwar Kurlandzki zostanie zamknięty. Od poniedziałku będą utrudnienia Piotr Tymczak

Ruszyła budowa ostatniego przęsła, potrzebnego do zakończenia budowy nowych mostów kolejowych nad Wisłą. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac na tym odcinku, realizowanych w ramach największej unijnej inwestycji transportowej w Krakowie.