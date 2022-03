Kraków. Budżet Obywatelski 2022. Niedługo ruszy składanie projektów

"W IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 000 000 zł. 80 proc. tej sumy przypadnie dzielnicom, 20 proc. zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie - informują urzędnicy miejscy.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim wynosi 7,6 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,52 mln zł.

W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł. Najwięcej pieniędzy trafi do dzielnic: Dębniki (2,415 mln zł), Nowa Huta (2,272 mln zł) i Podgórze (2,255 mln zł). W zależności od dzielnicy maksymalne kwoty przeznaczone na jeden projekt będą się różnić. Ze szczegółowym podziałem środków można zapoznać się na stronie budzet.krakow.pl.

W marcu i kwietniu odbywać się będą spotkania z mieszkańcami (warsztaty, maratony pisania projektów), a od 21 marca do 25 kwietnia potrwa etap składania projektów. 8 sierpnia urzędnicy zaprezentują wyniki oceny formalno-prawnej wniosków. Przez tydzień będą czekać na protesty od projektodawców, których pomysły nie zakwalifikowały się do następnego etapu. Głosowanie – internetowe i w tradycyjnych puntach – zaplanowano od 30 września do 14 października. Z kolei 7 listopada poznamy zwycięskie projekty, których realizacja nastąpi w 2023 r.