Kraków. Budżet 2022: Prezydent narzeka na inflację i rosnące ceny materiałów budowlanych. Liczy na igrzyska europejskie i pieniądze od rządu

- Miastu Kraków, podobnie jak innym samorządom w Polsce, w 2022 roku przyjdzie się zmierzyć z wyjątkowo trudną sytuacją. Będziemy realizować budżet przy ograniczonych środkach, przy równocześnie rosnących kosztach funkcjonowania samorządu. To wyzwanie będzie potęgować skutki wciąż rosnącej i trwającej pandemii. Ceny energii elektrycznej szybują znacznie w górę. Podwyżki stawek za prąd mocno uderzają w samorządy. Inflacja już na dziś osiągnęła wysoki poziom, a tendencja jej zmian jest nadal wzrostowa. Prognozy wskazują, że może osiągnąć ponad 8 procent w skali roku. To wszystko wiąże się z drastycznym wzrostem kosztów, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Przypomniał, że budżet na 2022 rok będzie pierwszym budżetem miasta Krakowa realizowanym w nowej perspektywie wynikającej z wprowadzonych rządowym programem Polski Ład zmian w systemie podatkowym. Projekt budżetu Krakowa na 2022 rok zakłada, że dochody miasta ogółem wyniosą 6 mld 288 mln zł - to kwota niższa o 1,54 proc. od planu dochodów na rok 2021. Zmniejszenie dochodów urzędnicy miejscy tłumaczą jako konsekwencję nowych rozwiązań podatkowych ograniczających udział samorządu w podatku PIT (element tzw. Nowego Ładu), a także przekazania obsługi programu "Rodzina 500 Plus", a wraz z nią środków na wypłatę świadczeń, do ZUS.