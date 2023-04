Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej. Asfaltowanie ul. Pachońskiego i zmiany w ruchu

Kraków, budowa linii tramwaju Krowodrza Górka-Górka Narodowa. To obecnie największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Początek nowej trasy tramwajowej o długości ponad 5 km znajduje przy istniejącej pętla Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio nad pętlą zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P&R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

Jak zapowiada wykonawca budowy linii KST III do Górki Narodowej w Krakowie, w okresie 25.04 godz. 7.00 – 26.04 godz. 6.00 planowane jest zamknięcie ul. Pachońskiego na odcinku od Zielińskiej do Białoprądnickiej. Ma to związek z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu. W poniedziałek pojawi się w Krakowie jednak o wiele więcej nowych remontów.

Roboty bitumiczne prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielińską do skrzyżowania z ul. Białoprądnicką (wlot od północy). Przez około dobę (25.04 godz. 7.00 – 26.04 godz. 6.00) ten fragment ul. Pachońskiego będzie zamknięty dla ruchu. Na wysokości skrzyżowania z ul. Zielińską, samochody będą się poruszać dwukierunkowo po zachodniej stronie wyspy dzielącej. Ruch pieszych będzie się odbywał na obecnych zasadach z tą różnicą, że na odcinku prowadzonych robót nie będą czynne przejścia dla pieszych. W najbliższych tygodniach warstwa ścieralna będzie układana na kolejnych odcinkach ulicy Pachońskiego, a także ulicach dochodzących do Pachońskiego, objętych kontraktem na realizację linii KST III do Górki Narodowej. O szczegółach zmian i utrudnieniach będziemy informować.

Bieżące roboty drogowe i związane z nimi zmiany

Przedstawiamy cotygodniowe zestawienie prac w mieście. Od 24.04 2023 r. drogowcy przystąpią do realizacji kolejnych zadań. Spotkamy ich m.in. na ul.: Mistrzejowickiej, Nowohuckiej, Kamieńskiego, Suchej, Babińskiego i Bronowickiej.

Dzielnica I – Stare Miasto W dniach 26-27.04.2023 r. na ulicach: św. Wawrzyńca, Wąskiej, Brzozowej, Pobrzezie oraz kładce ojca Bernatka odbędzie się realizacja zdjęć do filmu – chwilowe przerwy w ruchu kołowym, pieszym i rowerowym, zostaną również zajęte miejsca parkingowe na ulicach: św. Wawrzyńca i Wąskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od. 20.04.2023 r. prowadzi prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego na odcinku od ul. Siennej do ul. św. Krzyża 3.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony Od 12.04.2023 r. zamknięta jest ul. Janickiego* na całym odcinku. Prace polegające na modernizacji jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych potrwają do końca maja br. Od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczone objazdy.

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają również na kierowców na ulicach: Klemensiewicza (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Sokołowskiego*.

Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada Dzielnica IV – Prądnik Biały Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową linii KST III do Górki Narodowej – w dniach 25-26.04.2023 r. na ul. Pachońskiego realizacja robót bitumicznych. Trwa budowa Trasy Wolbromskiej.



Dzielnica V – Krowodrza Trwają roboty na ul. Misjonarskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).



Dzielnica VI – Bronowice W poniedziałek, 24.04.2023 r. rozpoczną się prace na ul. Bronowickiej polegające na naprawie przejazdu drogowego przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu z ul. Przybyszewskiego. Zakres prac obejmuje wymianę szyn wraz ze zmianą konstrukcji na prefabrykowane płyty betonowe (pozwala to na wyeliminowanie problemu uszkodzeń nawierzchni na przejeździe), naprawę obydwu przejść przez torowisko poprzez wymianę nawierzchni oraz odcinków szyn pomiędzy przejazdem. W związku z robotami zamknięta zostanie ul. Przybyszewskiego (przy skrzyżowaniu z Bronowicką) – objazd ulicami: Rydla oraz Gabrieli Zapolskiej. Natomiast piesi będą kierowani do najbliższego przejścia dla pieszych. Równocześnie prowadzona będzie wymiana torowiska wraz z podbudową i podkładami na zewnętrznym torze pętli Bronowice Małe.

Po otwarciu ul. Przybyszewskiego i przywróceniu ruchu tramwajowego kontynuowane będą prace na pętli Bronowice Małe – przez ok. 2 tygodnie czynny będzie tylko tor wewnętrzny. W związku z pracami zostaną wprowadzone również zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych – komunikat Zarządu Transportu Publicznego. Koszt prac to ok. 1,6 mln zł. Dzielnica VII – Zwierzyniec Prace trwają na ul. Królowej Jadwigi oraz na ul. Chełmskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych).

Dzielnica VIII – Dębniki Od poniedziałku, 24.04.2023 r. ruszą prace na ul. Babińskiego* – zmodernizowana zostanie jezdnia na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Bunscha. Dodatkowo w rejonie ul. Bunscha odnowiony zostanie chodnik wraz z zatoką autobusową. W czasie pierwszych prac (rozbiórkowe, brukarskie) – zmiany dla kierowców (lokalne zwężenia). W razie potrzeby ruch będzie sterowany ręcznie przez uprawnionego pracownika. Koszt modernizacji to ok. 1,7 mln zł. Roboty realizowane będą do końca maja br.

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ul. Pychowickiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace na ul. Krzewowej. Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki Na poniedziałek, 24.04.2023 r. zaplanowane zostało rozpoczęcie modernizacji ul. Suchej* – od ul. Fredry do ul. Zakopiańskiej oraz najbardziej zniszczonego fragmentu chodnika od ul. Zakopiańskiej w kierunku ul. Uroczej, po stronie numerów parzystych. W trakcie prac wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców (lokalne zwężenie drogi). Koszt prac to ok. 860 tys. zł. Prace potrwają do końca maja 2023 r. Dzielnica X – Swoszowice Trwają prace na ul. Ważewskiego*. Na ul. Fortecznej* prace związane z jej rozbudową na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy dobiegają końca. W dniu 27.04.2023 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

Tauron Dystrybucja S.A. realizuje prace na ul. Siarczanogórskiej. W związku z realizacją robót mogą wystąpić chwilowe przerwy w ruchu.



Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Kończą się prace w rejonie skrzyżowania ul. Malborskiej i Kamieńskiego (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim Roboty trwają na ul. Teligi*, Wielickiej* oraz Aleksandry*.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace na ul. Wielickiej. Od 19.04.2023 r. skrócony został pas wjazdowy z autostrady w kierunku Krakowa. Dodatkowo od 21.04.2023 r. w godz. 21:00-5:00 zajęty zostanie lewy pas ruchu w kierunku miasta. Dzielnica XIII – Podgórze W nocy z 25 na 26 kwietnia ruszy modernizacja ul. Kamieńskiego. Nową nawierzchnię zyska odcinek od Nowosądeckiej do Walerego Sławka (przy czym na fragmencie od Nowosądeckiej do Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 – oba kierunki, a od Nowosądeckiej do Walerego Sławka – kierunek w stronę centrum). Łącznie roboty zostały zaplanowane na 16 nocy.

Trwają prace na ul. Golikówka*, Żołnierskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Myśliwskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) i Orawskiej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) oraz ul. Paproci. PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Dekerta – zamknięty jest rejon skrzyżowania ul. Dekerta, Romanowicza i Dąbrowskiego, wyznaczone objazdy. Dzielnica XIV – Czyżyny W dniu 26.04.2023 r. rozpoczną się prace na ul. Nowohuckiej* (od ronda 308. Dywizjonu do węzła Rayskiego). Po porannym szczycie komunikacyjnym rozpocznie się frezowanie nawierzchni od tarczy ronda 308. Dywizjonu w kierunku al. Jana Pawła II. Frezowanie będzie prowadzone etapami, a ruch będzie kierowany przez osoby do tego uprawnione. W nocy z 26 na 27 kwietnia rozpocznie się układanie nawierzchni (warstwa wiążąca). Przejazd dostępny będzie tylko po jednym pasie ruchu. Na 27 kwietnia od godzin porannych przewidziano regulację wpustów i krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego. Układanie warstwy ścieralnej odbędzie się w nocy z 27 na 28 kwietnia. Przejazd dostępny będzie po jednym pasie ruchu. Koszt zadania to ok. 1 mln zł.

Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają kierowców na ulicach: al. Jana Pawła II (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Centralnej (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), Na Załęczu (w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na ul. Ciepłowniczej trwają prace realizowane przez inwestora prywatnego polegające na budowie zjazdu docelowego. W związku z robotami jezdnia została zwężona, dla pieszych wydzielono korytarz. Dzielnica XV- Mistrzejowice 24.04.2023 r. ruszą prace na ul. Mistrzejowickiej*. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia, najpierw drogowcy zajmą się fragmentem od ul. Okulickiego do ul. Do Fortu, następnie od skrzyżowania z ul. Marycjusza do wjazdu do ogródków działkowych. W trakcie robót nastąpi połówkowe zamknięcie jezdni, a ruch kierowany będzie przez uprawnionego pracownika. Ruch dwukierunkowy zostanie zachowany. Prace potrwają do 26.04.2023 r.



Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Trwają prace na ul. Folwarcznej* i ul. Glinik*. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej oraz na ul. Kocmyrzowskiej. Dzielnica XVIII – Nowa Huta Trwają prace na al. Przyjaźni*- od al. Andersa w kierunku al. Róż połowa jezdni wyłączona z ruchu (ruch jednokierunkowy) oraz al. Róż*. Na ul. Brzeskiej oraz Drożyska od 25.04.2023 r. Tauron Dystrybucja S.A. będzie realizować prace polegające na wykonaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej. Praca zdalna zdała egzamin na rynku pracy