Kraków. Budowa S7. Wprowadzają ruch wahadłowy na ul. Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich Piotr Rąpalski

W czwartek 18 maja, ok. godz. 5 jezdnia na ul. Petofiego w Krakowie zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, na odcinku ok. 100 m od wiaduktu kolejowego do ul. Jagiełły. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a w razie potrzeby ręcznie. Ruch pieszych będzie tylko po południowej stronie ulicy (od strony torów). Taka organizacja ruchu związana jest z budową trasy S7, a dokładnie z przebudową wodociągu. Potrwa ok. 3 tygodnie.