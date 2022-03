Kraków. Budowa ronda u zbiegu ul. Sołtysowskiej i Centralnej powoli dobiega końca. Zobacz postępy prac. Zdjęcia 24.03 Marcin Banasik

Na ulicach dochodzących do ronda u zbiegu Sołtysowskiej i Centralnej wylano już pierwszą warstwę asfaltu. Gotowa jest też część chodników wokół obiektu, przy którym prace rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Deweloper przewidywał zakończenie budowy na wiosnę tego roku. Dla okolicznych mieszkańców przebudowa skrzyżowania to kluczowa inwestycja, która ma udrożnić ruch w tym miejscu. Dotychczasowe skrzyżowanie w godzinach szczytu generowało duże korki. Zobaczcie, jak budowa ronda prezentuje się z lotu ptaka.