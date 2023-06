Kraków. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Uda się uratować część drzew? "Konstruktywne rozmowy"

"Tylko na krótkim odcinku Meissnera przy Wieczystej udało się już zlokalizować kilkanaście drzew, których wcale nie trzeba wycinać, mimo że wykonawca przez wiele tygodni twierdził inaczej. Wystarczyło tylko uczciwie przeanalizować projekt, a nie robić go na "odwal". A to dopiero początek - analizowane będą dalsze odcinki i z planowanych ponad tysiąca drzew do wycięcia, zapewne uda się uratować dużo, dużo więcej. Warto dodać, że mimo rzekomej półtorarocznej (ponoć) analizy projektu przez miasto, w sporej części przypadków wykonawca nie był w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi („trzeba przeanalizować”)" - informują uczestnicy rozmów ze strony społecznej.