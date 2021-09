Kraków. Budowa Cogiteonu w cieniu wycinki drzew. "Nie spodziewaliśmy się aż takiego niszczenia zieleni" Bartosz Dybała

W związku z budową Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie pod topór pójdzie większość rosnących na terenie realizowanej inwestycji drzew. - Nie informowano nas, że będą aż tak duże zniszczenia jeśli chodzi o zieleń - mówią radni dzielnicy Czyżyny. Dodatkowo Zarząd Dróg Miasta Krakowa nadal forsuje budzący kontrowersje dojazd do Cogiteonu - od strony ulicy Stella-Sawickiego. - Doprowadzi to do dewastacji terenów, wpisanych do rejestru zabytków, przyczyniając się do nieodwracalnej wycinki zieleni, jaka tam się znajduje - alarmują oburzeni mieszkańcy.