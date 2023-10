Kraków. Brutalne pobicie sympatyka Cracovii na Prokocimiu. "Nie zamierzali go zabić". Jest wyrok

Do brutalnego ataku na sympatyka Cracovii Miłosza B. doszło 30 stycznia 2018 roku przy ulicy Teligi na krakowskim Prokocimiu. Napastnicy niemal odcięli chłopakowi rękę. Ratownicy medyczni już na miejscu podjęli reanimację pokrzywdzonego, po czym został on przewieziony do szpitala. Jego życia lekarzom nie udało się jednak uratować.