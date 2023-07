Kraków. Boiska na Trasie Łagiewnickiej zmorą mieszkańców

List Czytelniczki w sprawie boisk na Trasie Łagiewnickiej

"Przy ul. Zbrojarzy/Falowa borykamy się z problemem nieustannego, całodobowego hałasu z boisk. Walenie piłkami to jest jedno, lecz stek wulgaryzmów, wrzaski, puszczanie muzyki to drugie i znacznie gorsze, stało się to miejscem spotkań patologii.

Sprawę opisał profesjonalnie serwis zajmujący się akustyką, ja nie opiszę tego lepiej więc zamieszczam tu link

Pytanie jakie jest podstawowe z naszej strony mieszkańców: dlaczego spółka miejska "Trasa Łagiewnicka" przy budżecie ponad 800 mln dała radę postawić ekrany akustyczne wzdłuż całej trasy, a poskąpiła na dosłownie kilkanaście takich ekranów aby ochronić domy tutejsze przed całodobowym łomotem jeszcze gorszym niż szum samochodów?

To jedno. Drugie jest to, iż obiekt pozostawiono bez jakiejkolwiek kontroli, schodzi się więc najgorsza patologia, dzwonimy wszyscy na straż miejską, policję ciągle, nic to nie daje. Możecie zapytać dzielnicowego, jest stałym bywalcem, potwierdzi. Policja nie ma jednostek, nie ma kim tego rozgonić. Są osoby, które klną, piją, na oczach dzieci bawiących się pomiędzy nimi, jest to odrażające. Jesteśmy bezradni, jesteśmy przez nich atakowani, były już dewastacje, rzucają w nasze domy petardy.