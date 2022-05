Kraków. Bohaterowie obrazów Malczewskiego w filmie, czyli Muzeum Narodowe na Dzień Dziecka

Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów – to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. Śladem chłopca podąża Rafał. Mieszkańcy Mszarów muszą sobie poradzić z nieoczekiwaną wizytą młodych gości. Czy pomogą im stworzyć wymarzoną przez nich republikę dzieci?

Rusałki, fauny, chimery i wiele innych postaci, które uciekły z obrazów, będzie można zobaczyć na projekcji filmu, która odbędzie się 1 czerwca o godz. 16.00 w sali audiowizualnej w Gmachu Głównym MNK. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązuje rezerwacja. Można jej dokonać do 30 maja 2022 w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: [email protected] lub tel. 12 43 35 744.