Kraków. Bieżanów i Podgórze czeka ewolucja. Jaka? Zdecydują mieszkańcy. W teorii Piotr Rąpalski

google maps

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące terenów dzielnic XII i XIII. W pierwszym etapie, od 17 lipca do 15 września, za pośrednictwem ankiety, mieszkańcy mogą składać uwagi do koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części tych terenów. Wyniki badania ankietowego będą stanowić materiał do zaplanowanych na październik warsztatów planowania.