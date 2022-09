Kraków. Bibliotekarze nauczą się samoobrony. "Nie jest to miejsce wolne od sytuacji konfliktowych"

Biblioteka to instytucja kultury. Niestety nie znaczy to, że w tak, zdawałoby się, spokojnym miejscu nie dochodzi do sytuacji trudnych czy konfliktowych. Problem ten sygnalizowali nam też nasi pracownicy podczas szkoleń podnoszących kompetencje – przyznaje Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.

By skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo pracowników, instytucja postanowiła poprosić o profesjonalne wsparcie Straży Miejskiej. To pierwsza współpraca w tej kwestii zawarta między funkcjonariuszami a instytucją kultury.

Szkoleniami z samoobrony straż miejska zajmuje się praktycznie od samego początku swojego istnienia. Na przestrzeni 30 lat przeszkoliliśmy różne grupy zawodowe, przy czym warto dodać, że jeszcze nigdy nie prowadziliśmy tego rodzaju kursów w instytucjach kultury. Deklaracja współpracy, zawarta w formie Listu Intencyjnego, pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Wojewódzką Biblioteką Publiczną, to z jednej strony nowe wyzwanie, ale z drugiej kontynuacja owocnej współpracy z Biblioteką - mówi Radosław Gądek, zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa. - Warto podkreślić że takie działania profilaktyczne to bardzo ważny element we wspólnym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście - dodaje.