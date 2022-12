Kraków. Bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciw grypie w szpitalu Żeromskiego

Dzieci od 6 roku życia

Ze szczepień mogą skorzystać dzieci od ukończenia 6. miesiąca do 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Kraków, w tym dzieci obcokrajowców, jak i obywateli Ukrainy, które posiadają numer PESEL oraz których rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w szczepieniu.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat mogą przyjąć bezbolesną szczepionkę w formie aerozolu do nosa. Jeśli wystąpią przeciwwskazania do zastosowania takiej szczepionki lub w przypadku braku dostępności, zastosowana zostanie szczepionka iniekcyjna czterowalentna. Dzieci młodsze, do 23 miesiąca, mogą przyjąć wyłącznie szczepionkę iniekcyjną.

U dzieci wcześniej nieszczepionych będzie konieczne podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie czterech tygodni.

Przed szczepieniem dzieci zostaną zbadane przez lekarza.

Szczepienia realizuje Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 (budynek H).