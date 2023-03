Kraków. Bezpłatne programy dla seniorów cieszą się powodzeniem. Na wizytę „ złotej rączki” trzeba jednak poczekać ponad miesiąc

W każdym z oddziałów ZUS w Małopolsce odnotowano także rekordowe kwoty wypłacanych emerytur. W Krakowie dla przykładu jest to kwota ok 24,4 tys. zł. Nieco niższa kwota, lecz nadal bardzo wysoka to ponad 21 tys. zł w Chrzanowie. Jednak tak duże sumy to sporadyczne przypadki.

Według danych ZUS, średnia miesięczna emerytura w Krakowie to kwota ok. 3,2 tys. zł. Rosnące koszty żywności, czy też lekarstw powodują, że mieszkańcy nie mają możliwość by myśleć o dodatkowych aktywnościach społecznych. Dlatego też, z roku na rok seniorzy coraz częściej decydując się na udział w miejskich programach, które są do nich skierowane. Rosnąca liczba seniorów to również większa potrzeba świadczenia dla nich wsparcia.

Jak dowiadujemy się z krakowskiego magistratu, na Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) miasto przeznaczyło 8,8 mln zł. W ramach programu m.in. starsi mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z bezpłatnej wizyty u podologa, wsparcia asystenta, a także pomocy złotej rączki. Jednak każda z tych rzeczy wymaga wcześniejszego wpisania się na listę i oczekiwania na swoją kolej.